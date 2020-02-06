HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Anadolu Ajansı
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkması sonrası duran uçuş trafiği bi sabah tekrar başladı.

İniş yapmaya çalışan bir uçağın kontrolden çıkarak 3 kişinin ölümüyle yol açtığı kazanın ardından uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı.

Dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması üzerine yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası uçuşlara geçici olarak kapatılan havalimanı, bugün sabaha karşı saat 04.00'da yeniden uçuşlara açıldı. Kaza yapan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye sert tepki: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz
Esad rejimi TSK gözlem noktasının da olduğu Serakib kasabasını ele geçirdi
Bakan Albayrak: Biz her gün buradayız
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı 3 ölü 179 yaralı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikte yeni tarife yolda! Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
Pistten çıkan uçaktaki yaralı yolcu o anları anlattı
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
İBB önünde sıcak dakikalar! Bomba imha uzmanı sevk edildi
Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinde iptaller
Bekçi maaşları kaç para oldu en düşük bekçi maaşı 2020
Yorumlar