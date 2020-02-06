Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkması sonrası duran uçuş trafiği bi sabah tekrar başladı.
İniş yapmaya çalışan bir uçağın kontrolden çıkarak 3 kişinin ölümüyle yol açtığı kazanın ardından uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı.
Dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması üzerine yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralanmıştı.
Kaza sonrası uçuşlara geçici olarak kapatılan havalimanı, bugün sabaha karşı saat 04.00'da yeniden uçuşlara açıldı. Kaza yapan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.