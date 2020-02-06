ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusuydu.

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya kökenli Yahudi ailenin çocuğu

Gerçek adıyla Issur Danielovitch Demsky, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında New York'ta dünyaya geldi.

Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek ise 40 ayrı işte çalıştı.

İlk filmi, 1946 yılı yapımı, 'Martha Ivers'ın Sıradışı Aşkı' oldu.

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Paths of Glory ve Spartacus filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmleri arasında gösterildi.

Üç kez Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın, heykelciği, 1995 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü ile elde edebildi.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.