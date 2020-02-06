Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye sert tepki: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen etkinliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada sert ifadeler kullandı.

"Teröre açıkça destek vermek demektir"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Avrupa Parlamentosunda bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşılarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur.

AB'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşılarının Avrupa Parlamentosunda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir. Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz.

"AB, kendi ilkeleriyle çelişmektedir"

Açıklamaya şöyle devam edildi: Bu faaliyete izin verilmesi Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla AB'nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir.

Terörizmi cesaretlendiriyor

Diğer taraftan, Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika'da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir. Belçika'nın, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesini ve terörle mücadelede ülkemizle işbirliği yapmasını bekliyoruz. AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz.