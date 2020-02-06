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Esad rejimi TSK gözlem noktasının da olduğu Serakib kasabasını ele geçirdi

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Esad güçleri, TSK gözlem noktalarının da bulunduğu, 8 şehit verdiğimiz Serakib kasabasını ele geçirdi.

Esad Rejimi'ne yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesi, Rejim Güçleri'nin İdlib'in güneydoğusundaki Serakib'i ele geçirdiğini açıkladı. Serakib kasabası yakınlarında TSK'ya ait ateşkes gözlem noktaları da yer alıyor.

Yakınlarındaki saldırıda 8 şehit vermiştik

Kasaba, Lazkiye ile Halep'i bağlayan M4 karayolunun ve Halep ile Şam'ı bağlayan M5 karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarındaki saldırıda 8 şehit vermiştik.

Rejim güçleri 3 bölgeden giriş yaptı

Rejim güçleri, günün erken saatlerinde yaşanan çatışmaların ardından kasabaya batı, doğu ve güneyden girmişti.

Ne olmuştu?

İdlib'deki durum, Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçlerinin saldırılarını artırmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştı. Suriye rejim güçleri, Türk askerlerine ateş açmıştı. 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarındaki saldırıda 8 şehit verilmişti.

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