Elektrikte yeni tarife yolda! Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarifeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Komisyonda tarife üzerinde çalışılıyor"

Bakan Fatih Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti: Şu anda TBMM'nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç tamamlanacak.

EPDK tarifeyi yayınlayacak

Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek.