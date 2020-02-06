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BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor gündem Türkiye

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı. Gündem Türkiye ile Suriye çatışması...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

euronews'ün haberine göre; toplantıda, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, pazartesi günü Esed ordusunun Türk askerine yönelik saldırısının yaşandığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki durum hakkında Konsey'e bilgi vermesi bekleniyor.

Erdoğan Şubat sonuna kadar süre verdi

İdlib'deki Esed güçlerinin saldırısı sonucu 8 Türk askeri şehit olmuş, bunun üzerine Türkiye de misliyle karşılık vererek 50'den fazla Esed askerini öldürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz" demiş, Suriye'ye İdlib'ten çekilmesi için Şubat ayının sonuna kadar süre vererek değilse Türk askerinin müdahale edeceğini duyurmuştu. 

Çatışmaların bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salı günü yaptığı açıklamada, 'çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik' olduğunu belirterek 'savaşın sona ermesi' gerektiğini söyledi.

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