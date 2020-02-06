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Fatih Terim: Altından kalkması kolay bir skor değil

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor mağlubiyetiyle ilgili “Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul’da göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün maça 7-8 değişik futbolcuyla çıktıklarını söyleyerek, “Çıktık ama bundan bizim kupayı önemsemiyoruz manası çıkmasın. Çünkü biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Çünkü bazı arkadaşlarımız baya yorgundu hafta sonu için, bazılarının hafif sakatlıkları vardı. Mecburduk biz rotasyonu yapmaya. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Direkten döndü, döndük biz direkten döneni yedik. İki tane duran toptan yedik. Daha iyi oynamalıydık. Yani şans verdiğimiz arkadaşlarımız daha da iyi oynamalıydı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul’da göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım. Hayırlısı bakalım, bakacağız göreceğiz” dedi.

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