Hakkari'den kahreden haber! 1 şehit

Akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yaralanan askerimiz, Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

İşte Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama:

05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkâri/Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.