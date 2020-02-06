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Canan Karatay'ın koronavirüs değerlendirmesi şaşırttı

Anadolu Ajansı
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İç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürerek, "Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin." önerisinde bulundu.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve firmaların desteğiyle KSÜ'de düzenlenen "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu konferansta konuştu.

Karatay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesinin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiği, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra doğru ve dengeli beslenme konularında bilgiler verdi.

"Korona, bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur"

"Korona, bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur." görüşünü ileri süren Karatay, koronavirüsün akciğerlerdeki hücrelerin içine girdiğini, solunum yoluyla bulaşmanın da bu anlama geldiğini belirtti.

"Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım"

Bundan korunmanın mümkün olduğunu anlatan Karatay, şunları savundu:

"Teknoloji ilerlemesine rağmen asırlardan beri daha virüsleri halledemedik. Virüslerin hücre içine girmesini bizim engellememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Hücre güçlü olursa virüsler kapıları açıp içeri giremezler. Vücudumuzun direncini kırmazsak hastalanma olmaz, bütün mesele budur. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, doğal probiyotiktir, vücudumuzdaki dost bakterileri besler, ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu tüketin. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır. Korona diye çıkardılar ama merak etmeyin gripten farkı yok."

Türkiye'deki ekmek tüketiminin fazlalığına ve bazı gıdalarda mısır şurubu kullanımına değinen Karatay, özellikle çocukların bu tür maddeleri tüketmesinin sakıncılarına işaret etti.

Gribe karşı kelle paça 

Gribe karşı kelle paça tüketilmesini öneren Karatay, bu yemekte protein, dengeli yağ ve vitaminlerin bulunduğunu belirtti.

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