Çin'de yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 563'e çıktı. Ölüm sayısındaki artışın yanında, Vuhan'da yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgınında 563 kişi yaşamını yitirdi.Bu, son duyuru sonrası, 73 kişinin daha hayatını kaybettiği anlamına geliyor.Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aşmış durumda.

Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da, 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor.

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. En küçük yaştaki vaka haline gelen bebeğin annesinin de, doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı.Yeni doğan bebeğe hastalığın nasıl bulaştığı henüz belirlenemedi.