Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı

Futbolcu Şener Özbayraklı ile uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal nişanlandıklarını açıkladı. Aslen Artvinli olan güzel oyuncu Şilan Makal 27 yaşında. Bir moda yarışması ile ünlenen Şilan, 2015 yılından beri futbolcu Şener Özbayraklı ile birlikte. Peki futbolcu Şener Özbayraklı kimdir, kaç yaşında?

Şilan Makal, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen ünlü futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlanmasının ardından magazin dünyasını takip eden kişilerin gündeminde yer almaya başladı.

Peki, Şilan Makal ve futbolcu nişanlısı Şener Özbayraklı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Şener Özbayraklı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Şener Özbayraklı kimdir: Aslen Artvinli olan Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

Millî futbolcu olmasından dolayı kazandığı hakla Aksaray Üniversitesi BESYO’da beden eğitimi öğretmenliğine kaydını yaptırsa da okula devam edemedi. Uzun süre ailesinden uzakta yaşayan Şener’in babası emekli olduktan sonra ailesi ile Bursa’ya yerleşti. Bütün akrabaları Bursa’da yaşayan Şener Özbayraklı, 2013 yılının başlarında da bu şehrin takımı Bursaspor’a transfer oldu ve o da tekrar ailesiyle yaşamaya başladı.

Üç çocuktan en küçüğü olan Şener Özbayraklı, futbolda idolünün Dani Alves olduğunu açıklamıştı. Ayrıca boş zamanlarında masa tenisi sporu ile ilgilendiğini söylemişti. Keçiörengücü’ndeki performansıyla dikkat çeken Şener Özbayraklı, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara’nın bir diğer ekibi Bugsaşspor’a transfer oldu.

2010-2012 tarihleri arasında Buğsaşspor’da özellikle Türkiye kupasında sağlam performans serğileyen futbolcu, Bursasporun dikkatini çekmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda 750 bin TL karşılığında Bursaspor’a transfer olmuş ve 2015 yılına kadar devamlı yükselen başarılı grafiğiyle sürekli transfer teklifleri almaya devam etmiştir.

2015 yılında Fenerbahçe, Bursaspor’a Şener’in 5 milyon TL’lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine bağlamıştır. O dönem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasını terleten başarılı futbolcu sağ bek mevki’nde görev aldı.

Şener Özbayraklı, şu anda Galatasaray’da oynuyor

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 1993 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı.

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı.

Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.