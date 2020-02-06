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Bankalar açıkladı! Zaman aşımına uğrayacak hesaplar için 15 Haziran son gün

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Bankalar, 10 yıl boyunca işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğrayacak olan hesapları, internet sitelerinden ilan etti. Söz konusu hesaplar hakkında son talep tarihi 15.06.2020.

Zaman aşımına uğrayan hesaplarda bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

10 yıl işlem yapılmayınca zaman aşımına uğruyor

Bankalar bugün gazetelere verdikleri ilanlar ile müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca vatandaşlar, bankalarda bulunan hesaplarında 10 yıl boyunca işlem yapmadığı takdirde zaman aşımı gerçekleşiyor.

Bankalar bu hesapları internet sitelerinden ilan etti

Bankalar, 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Yatırım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği bu durumda olan hesapları internet sitelerinden ilan etti.

Son müracaat tarihi 15.06.2020

İlan edilen zaman aşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için son müracaat tarihi ise 15.06.2020 olarak açıklandı.

TMSF'ye devrediliyor

Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

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