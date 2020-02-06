Abdullah Gül için son dönemin sert yazısı Engin Ardıç'tan geldi

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında Ali Babacan'ın kuracağı partinin gizli lideri olduğu söylenen Abdullah Gül'ü, korkaklık ve kaçak güreşmekle suçladı.

Abdullah Gül aktif siyasette değil ama ismi hep gündemde. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi geçen Gül'ün sahne önüne çıkmaması tartışma konusu.

Ali Babacan'ın kuracağı partiyi perde arkasında yönettiği iddiaları dile getiriliyor. Hatta eşi Hayrünnisa Gül'ün de partinin kurucuları arasında yer almak istediği yönündeki ısrarı da kulislerde konuşuluyor.

"Lider çıkar ortaya açık açık tavır takınır"

Abdullah Gül'ün siyaset tarzına en sert eleştiri Sabah yazarı Engin Ardıç'tan geldi. "Çık dışarıya oynayalım" başlıklı yazısında Gül'ü hedef alan yazar, "Öyle ya, insan çıkar açık açık "ben Tayyip Bey'e karşıyım"der.

Ne korkuyorsunuz? "Hain" damgasını yemekten mi? Onu çoktan yediniz bile. Perde arkasından liderlik nerede görülmüş? Lider çıkar ortaya açık açık tavır takınır. Bütün sorumluluğu da üstüne alır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığınızı da, sivil iktidarla Kemalistler arasındaki zıtlaşmaya borçlusunuz"

Liderin kaçak güreşmeyeceğini, hapis yatan Erdoğan'ı örnek veren Ardıç, yazısına şöyle devam etti:

"Abdullah Bey, siz lider misiniz, arkadaş yardımıyla "yoklukta" bir yerlere gelmiş bir politikacı mı?

Başbakanlığınız sadece "emanetçilik" olmuştu, bunu siz de biliyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığınızı da, sivil iktidarla Kemalistler arasındaki zıtlaşmaya ve işin inada binmesine borçlusunuz.

Laf aramızda, cumhurbaşkanlığınız da biraz "Çankaya Noterliği'ne" benzememiş miydi?...

Atın şimdi kendinizi ortaya, "alternatif" misiniz değil misiniz görelim.

Hiç görünmeyeceksiniz, sizin yerinize iş bitirecekler, üç yıl sonra kendinizi hop diye Külliye'de bulacaksınız..."