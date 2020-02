Ali Sabacı eşi Vuslat Doğan Sabancı kimdir Ali Sabancı çocukları kaç tane?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus'a ait bir uçağın yere sert inmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 179 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise Pegasus kimin, Pegasus Havayolları'nın sahibi kim sorusunu araştırdı? Pegasus'un sahibi Ali Sabancı'dır. Peki Şevket Sabancı'nın oğlu olan Ali Sabancı kimdir? İşte Ali Sabancı hayatı eşi ve çocukları

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayollarına ait bir uçağın yere sert inerek çarpması sonucu 3 vatandaş öldü 179 kişi ise yaralandı. Bu kazanın ardından vatandaşlar Pegasus kimin, Pegasıs Havayolları sahibi kim araştırması yaptı.pegasus Havayolları'nın sahibi iş adamı Ali Sabancı'dır. Şevket Sabancı'nın oğlu olan Ali Sabancı Vuslat Doğan Sabancı ile evlidir. Çiftin iki oğlu vardır.

Ali Sabancı kimdir: Ali İsmail Sabancı (d. 1969, Adana) Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk işadamı. Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben; babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama) Esaslı Gıda (gıda) ve Gıdaser Gıda (Bonservis) şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.

Galatasaray spor kulübü Üyesidir. Üniversite yıllarından tanıdığı, Aydın Doğan'ın kızı ve eski Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.