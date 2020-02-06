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Son depremler Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde oldu

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Son bir ayda arka arkaya depremler meydana geliyor. Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AFAD ayrıca, depremin derinliğini 15 kilometre olduğunu açıkladı.

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