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Şilan Makal kimdir yaşı kaç Şilan Makal aslen nereli?

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Futbolcu Şener Özbayraklı ile uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal nişanlandıklarını açıkladı. Aslen Artvinli olan güzel oyuncu Şilan Makal 27 yaşında. Bir moda yarışması ile ünlenen Şilan, 2015 yılından beri futbolcu Şener Özbayraklı ile birlikte.

Şilan Makal, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen ünlü futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlanmasının ardından magazin dünyasını takip eden kişilerin gündeminde yer almaya başladı.

Peki, Şilan Makal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Şilan Makal hakkında merak edilen bazı bilgiler

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 1993 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı.

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı.

Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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