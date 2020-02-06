Ankara hava durumu kar bastırdı meteoroloji saat verdi

Ankara hava durumu için meteorolojinin tahminin ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini arttırdı. Sıcaklığın 3 derece olduğu Ankara'da haftasonu değerlerin -9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Saatlik hava durumu tahminine göre Ankara'da kar yağışı 12.00'de etkisini arttıracak

Ankara hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve Ankara^da kar yağışı başladı. Bugün etkili olacak kar yağışı yarın etkisini azaltacak. Peki Ankara'da bugün 6 Şubat perşembe günü okullar tatil olur mu gözler kar tatili için Ankara Valiliği'nde.

Ankara hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve Ankara'da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışının ardından veli ve öğrenciler okullar tatil olur mu açıklamasını beklemeye başladı. Gözler kar tatili haberi için Ankara Valiliği'ne çevrildi.

Ankara'da dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sabaha karşı buzlanma ve donma olaylarına karşı yetkililer vatandaşları uyardı. Ankara'da kar yağışı bugün etkili olacak.

Gün içinde etkisini arttırması beklenen kar yağışı Anlara'da okullar tatil ettirir mi şimdilik yetkili bir açıklama yok. Kar yağışının artması sonucu Ankara'da okullar bugün öğleden sonra tatil edilebilir.

Ankara'da bugün kar yağışı var ve sıcaklık 3 derece. Hissedilen sıcaklığın zaman zaman eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Yarın kar yağışı etkisini azaltıyor.

5 günlük Ankara hava durumu raporlarına bakıldığında ise cumartesi günü sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek.