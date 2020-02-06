Van çığ faciasında son durum ne? Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili haber var

VAN'da önceki gün bir minibüsün üzerine çığ düşmüş, 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kar altında kalanları aramak için bölgeye giden kurtarma ekibinin üzerine de çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki faciada ikisi ağır, 75 kişi de yaralandı. Toplamda 38 kişinin öldüğü felaket bölgesinde, üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çok sayıda asker ve kurtarma ekipleri çığ altında kalarak hayatını kaybetti. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bakan Koca: Yaralı olarak gelen hasta sayısı 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu." ifadelerini kullandı.

Bütün sağlık ekibinin baştan itibaren fedakar ve özveri içerisinde çalıştığını dile getiren Koca, "Van'da 700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı. Sahaya erken dönemde 119 ambulans sevk edilmiş oldu. Hem hastanelerimizde teknik donanım ve fiziki şartlar hem de genel olarak hekim kadrosu ile hastanelerimiz bu anlamda yetkin bir şekilde erken dönemde müdahaleleri yapma konusunda yeterli oldu. Fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi. Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan Soylu'dan bilgi aldı

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Erdoğan'dan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen kazası sonrası açıklama



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olanlar ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden bir vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası sonrası resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: " Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derdinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

"Bu dönem devlet-millet dayanışmasıyla atlatacaktır"

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır."