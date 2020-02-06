HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Büyükşehirleri kana bulamaya hazırlanırken yakalandılar

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde polise yapılan bir ihbar sonucu durdurulan 2 kişinin PKK üyesi oldukları belirlendi. İki teröristin, toprağa gömdükleri patlayıcılar da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.

Toprağa gömülü 5,5 kilogram patlayıcı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi. Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hedefleri büyük şehirlerdi

Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı. götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı Rus general mi koordine etti? Çarpıcı fotoğraf
Van çığ faciasında son durum ne? Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili haber var
Corona virüs salgınının önü alınamıyor! Bir günde onlarca kişi daha öldü
Oğuzhan Özyakup'tan itiraf: Ayrılmamı Şenol Güneş istedi
Canan Karatay'ın koronavirüs değerlendirmesi şaşırttı
3 kişinin öldüğü Pegasus uçak kazasıyla ilgili bomba iddia! Hem pilotlar hem...
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Lucescu'ya sürpriz davet
Ali Sabacı eşi Vuslat Doğan Sabancı kimdir Ali Sabancı çocukları kaç tane?
Galatasaray Doğa Sigorta Monaco'ya boyun eğdi
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı
Hüseyin Çimşir, yüzleri güldürüyor
2. ara tatil ne zaman Nisan tatili kaç gün ne zaman başlıyor?
Yorumlar 1 yorum