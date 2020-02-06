Bugün etkili kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
TÜRKİYE Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisine girerken meteoroloji yarın Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışın etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklığı 15 derece birden düştü. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Konya başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor.
Balkanlar üzerinden soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli illerinde önce sulu kar yağışı başlayacak. Asıl kar yağışı ise yarın etkili olacak. Cuma günü bu kez Karadeniz üzerinden gelecek kar yağışı ile sıcaklık 15 derece birden düşecek ve yurdun büyük bir kısmı etkilenecek. Pazar gününe kadar sürecek kar yağışı sebebiyle bir çok ilde okulların tatil olma ihtimali var. İstanbul için beklenen kar yağışına dair de meteoroloji saat verdi. İşte son hava durumu tahmini:
İstanbul'da kar yağışı saat 18.00'den sonra : Meteoroloji'nin yayınladığı tahmine göre İstanbul'da kar yağışı bu akşam mesai çıkışından sonra başlayacak. Kar yağışı kent merkezinde sulu kar, yükseklerde ise kar şeklinde görülecek. Etkili kar yağışı ise İstanbul'da cuma günü görülecek. Pazar gününe kadar da kesintisiz devam edecek olan kar yağışı okulların haftanın son gününde tatil olmasına sebep olabilir.
Cuma günü yeni bir soğuk hava geliyor : Meteoroloji haftanın son gününde ise bu kez Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren gelecek soğukla birlikte Doğu Akdeniz kıyıları dışında ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı yurdun doğu kesimlerini de kapsamına alacak. Haftasonunda kar yağışı sürecek.
Sıcaklık 15 derece düşecek
Önce Balkanlar üzerinden sonrasında ise Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı ile birlikte sıcaklık 10-15 derece düşecek. Meteoroloji sıcaklıkların bugünden itibaren önümüzdeki haftaya kadar mevsim normallerinin altında olacağını bildirdi. İşte bazı illerin 5 günlük hava durumu tahmini: