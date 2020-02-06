Bugün etkili kar yağışı başlıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Balkanlar üzerinden soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli illerinde önce sulu kar yağışı başlayacak. Asıl kar yağışı ise yarın etkili olacak. Cuma günü bu kez Karadeniz üzerinden gelecek kar yağışı ile sıcaklık 15 derece birden düşecek ve yurdun büyük bir kısmı etkilenecek. Pazar gününe kadar sürecek kar yağışı sebebiyle bir çok ilde okulların tatil olma ihtimali var. İstanbul için beklenen kar yağışına dair de meteoroloji saat verdi. İşte son hava durumu tahmini: