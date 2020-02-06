Tour of Antalya powered by AKRA 2020 tanıtım lansmanı yapıldı

Üçüncü yılında ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak Tour of Antalya powered by AKRA 2020’ye katılacak takımlar tanıtıldı.

Antalya’nın uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya

Tour of Antalya powered by AKRA 2020: 20-23 Şubat 2020

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum: 23 Şubat 2020

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA, 20-23 Şubat

2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cennet Antalya’da bir kez daha Pedalların Efendileri’ni ağırlayacak organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olacak. Bu önemli yarışa 2020 yılında 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak.

İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, 2020 yılında ise ilk kez 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek. Bu sayede Tour of Antalya powered by

AKRA 2020’ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak.

Bir üst kategoriye yükselen Tour of Antalya powered by AKRA; artık Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri olacak. Tour of Antalya powered by AKRA ve organizasyonun son gününde gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un 2020 yıl lansmanı ise her yıl olduğu gibi AKRA Hotel’de, başarılı sunucu Başak Koç’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Lansman toplantısında, konuklar için bisiklet temalı özel bir ışık gösterisi de yapıldı. Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, kamu kurumlarının yöneticileri, sponsor marka temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Tour of Antalya’ya ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak Tour of Antalya’ya 2020 yılında bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Yarışın 2020 yılı takımları ise şu şekilde olacak:

World Tour Takımı: Israel Start-Up Nation (İsrail) Pro-Kıta Takımı: Alpecin – Fenix (Belçika), Sport Vlaanderen – Baloise (Belçika), Bingoal Wallonie

Bruxelles (Belçika), Bardiani-CSF-Faizanè (İtalya), Vini Zabu Ktm (İtalya).

Kıta Takımı: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Salcano Sakarya Continental Team (Türkiye), Bike Aid (Almanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Bahrain Cycling Academy (Bahreyn), Minsk Cycling Club (Belarus), Tarteletto - Isorex Cycling Team

(Belçika), BHS – PL Beton Bornholm (Danimarka), Sidi Ali Pro Cycling Team (Fas), A Bloc CT (Hollanda), Canyon DHB P/B Soreen (İngiltere), Kometa – Xstra Cycling Team (İspanya), Akros – Excelsior – Thömus (İsviçre), Cambodia Cycling Academy (Kamboçya), Vino – Astana Motors

(Kazakistan), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Team Sapura Cycling (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Team Giotti Victoria (Romanya), Adria Mobil (Slovenya).

Milli Takım: Rusya Milli Takımı ve Ukrayna Milli Takımı

Tour of Antalya’nın ilk World Tour takımı olacak Israel Start-Up Nation’ın yanı sıra pro kıta takımları Alpecin – Fenix, Sport Vlaanderen – Baloise, Bingoal Wallonie Bruxelles, Bardiani-CSF-Faizane ve Vini Zabu Ktm ile birlikte yarışın sponsoru da olan Corendon Airlines’ın sponsorluğunu üstleneceği kıta takımı Bike Aid, Tour of Antalya’nın dikkat çeken takımları arasında yer alıyor.

Tüm etaplarda sporculara doğal güzellikler eşlik edecek Sporculara dört gün boyunca Antalya’nın doğal güzelliklerinin eşlik edeceği organizasyonun etap dağılımı ise şu şekilde:

I. Etap: Antalya – Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe)

II. Etap: Kemer – Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

III. Etap: Aspendos – Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

IV. Etap: Side – Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)