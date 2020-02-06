ABD F-35 ve İHA'nın ardından PKK'ya karşı yürüttüğü o gizli programı da durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile beraber ortak çalışmalarını bir bir sonlandırmaya devam ediyor. ABD, önce F-35 programı ardından gizli İHA projesi ve son olarak PKK'ya karşı yürütülen gizli askeri istihbarat işbirliği programını askıya aldığını duyurdu.

Türkiye'nin son dönemde, Rusya ile geliştirdiği ilişkiler, Suriye'de yaşanan gelişmeleri doğrudan etkileyen politikaları ABD'nin stratejik ortağı Türkiye'ye karşı yaptırım kararları almaya itiyor.

Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin yıllardır PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleye yardımcı olduğu ifade edilen gizli bir askeri istihbarat işbirliği programına ABD'nin son verdiğini açıkladı...

Reuters haber ajansına konuşan dört yetkili, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle ABD'nin bu bu kararı aldığını kaydetti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hem ABD hem de Türkiye'nin terörist olarak gördüğü PKK'yı hedef alan operasyonlar için, ABD'nin insansız hava araçları (İHA) ile yürüttüğü istihbarat toplama uçuşlarını geçen yıl sonlarında durdurduğunu ifade etti.

Bir yetkili, ABD ordusunun bu amaçla kullandığı silahsız İHA'ların İncirlik üssünden kalktığını söyledi.

Bir başka yetkili, 2007'den beri yürütülen bu programın Kuzey Irak'taki dağlık bölgede yoğunlaştığını vurguladı.

Herhangi bir özel programla ilgili yorum yapmayan bir Pentagon sözcüsü de ABD'nin 1997'de PKK'yı terör örgütü ilan ettiği bilgisini verdi.

Türkiye'ye istihbari yardımın durdurulması ile ilgili soruya kadın sözcü, "PKK'ya karşı mücadelesinde on yıllar boyunca Türkiye'ye destek verdik. Politikamız gereği operasyonel konularla ilgili bilgi vermiyoruz" yanıtı verdi.

Türkiye S-400 nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD'den ayrılacağı belirtilmişti. Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunuyor.

Gizli İHA programı da iptal olmuştu

ABD'li yetkililer, ABD'nin Türkiye'yle yürüttüğü gizli İHA programını askıya aldığını duyurmuştu.