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Google Gmail'e güncelleme geleceğini duyurdu!

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Google’ın tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan mail platformu Gmail için değişim çanları çaldı. Google yaptığı duyuru ile Gmail’in yakın zaman içinde yeni özelliklerle güncelleneceğini söyledi.

Google kendi blogunda yaptığı açıklama ile Gmail’de birçok değişiklik yapılacağını söyledi.

Yapılacak değişikliklerin tarihi de 20 Şubat olarak belirlendi. Birden fazla mail hesabı kullananlar Gmail üzerinden, tek seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.

Önizleme bölmesini kapatacak olan Google, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişilmesini sağlayacak.

Gmail güncelleme detayları arasında aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de sunacak. Bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar > Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde yer alacak.

5 Mart'a kadar değişiklikler kullanıcılara sunulacak

Söz konusu güncelleme başta da söylediğimiz gibi 20 Şubat günü dağıtılmaya başlanacak. Ancak, dağıtım iki aşamalı olarak dağıtılacak. 5 Mart’a kadar tüm güncellemeler kullanıcılara sunulmuş olacak.

Kişisel Google Hesapları olan tüm G Suite müşterileri ve kullanıcıları bu güncellemeden faydalanacak.

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