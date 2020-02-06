HABER /  POLİTİKA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni İdlib açıklaması

ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin saldırılarıyla ilgili olarak "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, 2 bine yakın sivilin rejim tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için rejimin garantörü Rusya ve İran ile Astana, Soçi, Ankara, Moskova ve Tahran'da üçlü formatta çok çalıştıklarını anımsattı. 

Rejimin saldırganlığı herkesi rahatsız etti

Sahada sükunetin sağlanması konusunda bu görüşmelerin faydasını da gördüklerine değinen Çavuşoğlu, buna karşılık, son zamanlarda İdlib'de rejimin saldırganlığının herkesi rahatsız ettiğini vurguladı. 

İhtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler

Çavuşoğlu, "rejimin garantörlerinden Rusya'dan beklentilerinin, 'rejimin durdurulması' olduğunu" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları bugüne kadar birlikte çalıştığımız Rusya ile de görüşüyoruz. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de oradaydım. Açık açık tüm sorunlar konuşuldu ve birlikte çalışma konusunda yine bir karar çıktı. Şimdi Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır."

Hedef Rusya değil

İdlib'de sahada hedeflerinin Rusya olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Bizim orada Soçi mutabakatı noktasındaki gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığına devam etmesi durumunda Türkiye'nin karşılığını yine vereceğini vurguladı. 

İnsani dramın sona ermesi için de gerekenlerin yapılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'nin sorumluluğunda olmadığına dikkati çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Van'daki çığdan bir kötü haber daha! Ölü sayısı yükseldi
Hüseyin Gülerce'nin İlker Başbuğ ve CHP yazısı olay oldu
Yasa teklifiyle büyük değişiklikler yapılacak! Emekli maaşları, BES, internetten silah satışı...
Nihat Özdemir istifa edecek mi? TFF'de kritik gün
ABD F-35 ve İHA'nın ardından PKK'ya karşı yürüttüğü o gizli programı da durdurdu
Abdullah Gül için son dönemin sert yazısı Engin Ardıç'tan geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçili Arda ile ilgili gerçek ortaya çıktı
3 kişinin öldüğü Pegasus uçağı kazası ABD'den heyet geliyor
Avrupa'da hızlı tren faciası! Ölü ve yaralılar var
Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı
Tour of Antalya powered by AKRA 2020 tanıtım lansmanı yapıldı
YKS başvuru ücreti kaç para oldu 2020 YKS AİS başvuru ekranı
Yorumlar