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Avrupa'da hızlı tren faciası! Ölü ve yaralılar var

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İTALYA'da yüksek hızlı treninin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

İtalya'da Milano'dan Roma'ya giden yüksek hızlı treninin raydan çıktığı açıklandı.

Milano'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye görevlisinin gittiğini aktardı.

Kazanın sebebi belli değil

Kazanın sebebi henüz bilmezken, en az 2 kişi hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ölenlerden birinin makinist diğerinin ise demiryolu çalışanı olduğu belirtildi.

Seferler durduruldu

Kaza sonucu Milano ve Bologna arasındaki tren seferlerinin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

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