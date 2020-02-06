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3 kişinin öldüğü Pegasus uçağı kazası ABD'den heyet geliyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

1 ay içinde rapor hazırlanacak 

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

Uçak Boeing'in

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

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