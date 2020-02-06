Suriyeli gazeteci ve aydınlardan Türkiye'ye destek mesajı

Türkiye'de yaşayan 200'ün üzerindeki gazeteci ve aydın dün 3 dilde hazırladıkları Türkiye lehine bir bildiriye imza attı.

Suriye Cemiyetleri Minberi Derneği liderliğinde hazırlanan bildiride kaybedilen 8 şehide atıfla "Suriye’de yine Türk ve Suriyeli şehitlerin kanı birbirine karışmıştır. Esed rejimi karşısında yaşanan mücadele, kaderlerimizin ortak olduğunu bir kere daha göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Aralarında Hadi El Abdullah, Osama Sharbaji ve Deeb Al Abbas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 200'ün üzerinde gazeteci ve aydının imzaladığı bildirinin devamında ise, "Kardeşlerinin ve insanlığın onurunu korumak için kahramanca şehit olan Türk askerlerine Allah’dan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileriz." denildi.

Metnin Orjinali: Suriye’de yine Türk ve Suriyeli şehitlerin kanı birbirine karışmıştır. Esed rejimi karşısında yaşanan mücadele bir kez daha kaderimizin ortak olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, kardeşlerinin ve insanlığın onurunu korumak için kahramanca şehit olan Türk askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileriz.

İmza atan bazı kişiler; Hadi Al Abdullah, Ousama Sharbaji, Dr. Muhammad Dieb Alabbas, Dr. Imaddin Alhajji, Dr. Ibrahim Salkini, Dean General Alshallaf, Majed Süleyman, Abdulrahman Dadam, Dr. Wajeh Jumaa, Shadi Aljundi, Yaser Alhajji, Dr. Zakarya Malahiji, Ammar Sarya Alrifaie, Homam Saada, Samira Badran, Director Mustafa Abdulrahman, Dr. Jihad Bro, Muhmad Sarmini, Hasan Alnifi, Muhammad Kanna, Obada Hidari, Obada Abdolsalam, Ammar Alshaer, Muhammad Hardan, Afaf Alrashed, Bothina Alkhlil, Mustafa Tet, Abdullah Sulimanoglu, Muhammed Assem Khali, Hussien Alhadeed, Akram Alahmad, Ousama Sabbagh, Ousama Hadba, Eng. Fatma Alhajji, Eng. Abdulkader Allaf, Eng. Waddah Othman, Yasser Ashkar, Mustaf Abtini, Muhamad Hardman, Kamal Bashash, Firas Sabri, Ehab Mursi, Hala Qudsi, Mahmud Altaweel, Ameer Radwan, Ahamad Khalil, Dr. Abdulhai Hamza, Muhammad Alhindi, Humam Husary, Jihan Ahmad, Haiatham Hammoud, Ousama Ağı, Hasan Mahfoz, Yasar Kamal, Fuad AbdulAziz