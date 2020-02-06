Erdoğan ile Başbuğ'un 'FETÖ' polemiği alevleniyor! İlker Başbuğ'dan yeni açıklama

26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'FETÖ' polemiği gittikçe büyüyor.

26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerden "Başbuğ'a dava açmaları" çağrısı yapmıştı.

Gelişmeleri avukatı İlkay Sezer ile değerlendiren İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sitesinden yaptığı yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

"Böyle bir uygulamayı nereye koyacaksınız?"

26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, açıklamasında şunları kaydetti: Darbelere zemin hazırlanmasını önlemek amacıyla yapılacak düzenlemelere ilkesel olarak karşı çıkılamaz. Ancak askeri şahısların askeri mahallerde işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin 26 Haziran 2009 tarihinde yapılan düzenleme Anayasa'ya aykırıdır. Hukuk devletinde böyle bir uygulamayı nereye koyacaksınız?

"Vekilleri itham eden sonuç çıkartılması doğru değil"

"Televizyon programındaki konuya ilişkin konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisini ve bazı üyelerini ismen itham eden bir sonuç çıkartılması doğru değildir" diyen Başbuğ, “Amacımız Hükümet tasarısında yer almayan bu iki değişiklik önergesini ilk gündeme getireninin kim olduğunun, önergelerden birinin Anayasa'ya açıkça aykırı olduğu net olmasına rağmen bu önergelerin nasıl benimsendiğinin, kendisine Anayasa'ya aykırılığı defalarca anlatılmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından da neden ve nasıl onaylandığının sorgulanmasıdır.

"CHP ve MHP AYM'ye götürdü önergeyi desteklemedi"

Askeri şahısların askeri mahallerde işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin o günkü yetkililerinin son günlerde basına yansıyan açıklamaları ve Ana Muhalefet Partisi'nin bu düzenlemeyi o günlerde hemen Anayasa Mahkemesine götürmesi adı geçen partilerin bu önergeyi desteklemediklerini göstermektedir.

"FETÖ istifade etti, FETÖ'ye ciddi bir darbe indirilebilirdi"

Başbuğ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

-Televizyon programındaki konuşmamızın kapsamı Hükümet tasarısı dışında iki önerge ile yapılan düzenlemeler olup esasen bunların üzerine FETÖ gölgesi düşürmek değil gece yarısı yapılan bu düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır.

-6. Hükümet tasarısının dışında gece yarısı getirilen ve 13 dakika içerisinde kabul edilen bu iki önergeden en çok istifade eden FETÖ olmuştur. Bu iki değişiklik yapılmamış olsaydı Kayseri ve Erzincan soruşturmaları ile 2009 yılında bile FETÖ'ye ciddi bir darbe indirilebilirdi.

-Göreve başladığı ilk günde FETÖ tarafından hedef alınan ve görev süresi olan iki yıl boyunca FETÖ komploları ile mücadele eden, o günlerde “FETÖ tehdidi bugün bize, yarın size” diye siyasi iktidarı uyaran bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir.

-Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türk Milletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı duymuş olduğumuz saygı ve sorumluluklarımız çerçevesinde doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamayacaktır.*Takdir Yüce Türk Milletinindir!