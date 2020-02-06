Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ Valiliği'nden yeni tatil kararı

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli deprem nedeniyle okulların tatil süresi bir kez daha uzatıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “İl genelinde 10 Şubat’tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Elazığ'da okullar yeni bir uzatma gelmezse 17 Şubat 2020 tarihinde açılacak.