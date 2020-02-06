HABER /  EĞİTİM
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ Valiliği'nden yeni tatil kararı

ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli deprem nedeniyle okulların tatil süresi bir kez daha uzatıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “İl genelinde 10 Şubat’tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Elazığ'da okullar yeni bir uzatma gelmezse 17 Şubat 2020 tarihinde açılacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ile Başbuğ'un 'FETÖ' polemiği alevleniyor! İlker Başbuğ'dan yeni açıklama
Son dakika Van'daki çığdan bir kötü haber daha! Ölü sayısı yükseldi
Hüseyin Gülerce'nin İlker Başbuğ ve CHP yazısı olay oldu
Yasa teklifiyle büyük değişiklikler yapılacak! Emekli maaşları, BES, internetten silah satışı...
Nihat Özdemir istifa edecek mi? TFF'de kritik gün
ABD F-35 ve İHA'nın ardından PKK'ya karşı yürüttüğü o gizli programı da durdurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye 2. sezon ne zaman Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Suriyeli gazeteci ve aydınlardan Türkiye'ye destek mesajı
YKS başvuru ücreti kaç para 2020 hangi bankaya ödenecek?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni İdlib açıklaması
Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçili Arda ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020 yaz tatili kısaldı mı?
Yorumlar