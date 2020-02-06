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TMSF işlem görmeyen mevduat hesapları ile ilgili açıklama! Son tarihi açıkladı

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TMSF 10 yıldır işlem yapılmamış mevduat hesaplarının, 15 Haziran 2020 tarihine kadar işlem yapılmaması durumunda TMSF'ye devredileceğini duyurdu.

Son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen banka hesapları yasa gereği zaman aşımına uğruyor. Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplar, 15 Haziran'a kadar bir değişiklik olmaması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

TMSF duyurdu

TMSF'den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zaman aşımına tabii oldukları bildirildi.

Son tarih 15 Haziran

Duyuruda, "Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak. Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir" denildi.

Sorgulama yapılabilir

Ayrıca hesap sahiplerinin e-Devlet veya TMSF'nin internet sitesinden zaman aşımı sorgulaması yapabilecekleri bildirildi.

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