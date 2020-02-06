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Depremin vurduğu Elazığ’da okulların açılması ertelendi

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Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle 10 Şubat'a kadar okulların tatil edildiği Elazığ'da süre bir hafta daha uzatıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alınmıştı.

Bir hafta daha uzatıldı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.

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