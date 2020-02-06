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TÜSİAD'ın laiklik vurgusu olay oldu! 'TÜSİAD'ın başka işi gücü yok mu?' yorumları

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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye etrafındaki olumsuzluklardan laikliği koruyarak kurtulabilir." açıklaması yaptı.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 50. olağan genel kurul toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Tuncay Özilhan'ın laiklik vurgusu sosyal medyada gündem olurken birbirinden farklı tepkiler de aldı. En dikkat çekici yorum ise 'TÜSİAD'ın başka işi gücü yok mu?' oldu.

Tuncay Özilhan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle: 

Laiklik vurgusu

Türkiye'nin istikrar ve huzuru bölge ve dünya için önemli. Kurumların iyi çalışması ve kurumlara duyulan güven kritik önemde. Türkiye etrafındaki olumsuzluklardan laikliği koruyarak kurtulabilir. Türkiye laiklik sayesinde Müslüman ülkeler arasında mezhep çatışmasından etkilenmeyen ülkedir. 

"ABD ile ilişkileri tamir edecek adımlar atılmalı"

Genel kurulda yaptığı konuşmada serbest piyasa ekonomisine değinen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Ekonomide serbest piyasa kurallarının uygulanmasından asla vazgeçilmemeli" diye konuştu. 

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğine vurgu yapan Kaslowski "ABD ile ilişkileri tamir edecek adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı.

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