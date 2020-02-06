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Camileri kapattı iddiasına İBB'den yanıt: Sahildeki mescitler Diyanet'e devredilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahildeki 3 caminin kapatıldığı iddiasının yalanlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün basında yer alarak olay yaratan 'İBB cami kapattı' haberleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 

'İBB cami kapattı' haberleri

İBB Sözcüsü Ongun, şunları kaydetti:

'İBB cami kapattı' haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır.

Ne olmuştu?

İBB tarafından Yenikapı ve Avcılar sahilindeki 3 caminin kapatıldığı, belediyenin bu camiler için açtığı imam kadrolarının da iptal edildiği öne sürülmüştü.

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