Camileri kapattı iddiasına İBB'den yanıt: Sahildeki mescitler Diyanet'e devredilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahildeki 3 caminin kapatıldığı iddiasının yalanlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün basında yer alarak olay yaratan 'İBB cami kapattı' haberleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

'İBB cami kapattı' haberleri

İBB Sözcüsü Ongun, şunları kaydetti:

'İBB cami kapattı' haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır.

"İBB cami kapattı" haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 6, 2020