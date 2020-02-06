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Arda Turan için şok eden tepki: 1 Nisan şakası mı bu

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Romanya'nın FCSB kulübü cephesinden Arda Turan transfer iddialarıyla ilgili ilginç açıklamalar geldi.

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a dönmek isteyen ancak Mustafa Cengiz tarafından veto yiyen ve son olarak adı tekrar Barcelona ile anılan Arda Turan için ilginç bir tepki geldi.

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Steaua Bükreş iddialarının ardından açıklama geldi.

''Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz?''
Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

''1 Nisan şakası yapıyorlar"
Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı.

Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.

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