Enise Sude'ye DM'den yürüdü Dorukhan Toköz'ün mesajları ifşa oldu

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dorukhan Toköz'ün adı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.