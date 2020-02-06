Enise Sude'ye DM'den yürüdü Dorukhan Toköz'ün mesajları ifşa oldu
Eski sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit eden Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Enise Sude isimli genç kadına Instagram'dan attığı mesajlarla konuşuluyor.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dorukhan Toköz'ün adı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.
Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek ve bir anda dikkatleri üzerine çekti.
Geri adım attı mesajları sildi: "Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj atan Dorukhan Toköz, sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istedi. Bu davet üzerine genç kadının "Herhalde sen benim kaç futbolcuyu ifşa ettiğimi görmedin" mesajıyla karşılaşan milli futbolcu geri adım attı ve gönderdiği mesajları sildi.
"Bu gidişle takım oluşturacağım galiba'': Enise Sude isimli kullanıcı, Dorukhan Toköz'le arasında geçen diyalogları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşırken, "Bu gidişle takım oluşturacağım galiba. R nedir, nasıl yapılır?" mesajlarıyla milli yıldızın geri adım attığını belirtti.