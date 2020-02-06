En az gol atan ve en çok gol yiyen Sivasspor

Avrupa'nın 9 büyük ligine bakıldığında Demir Grup Sivasspor en az puan toplayan, en az gol atan, en az averaja sahip ve Bayern Münih ile birlikte 23 golle an fazla golü kalesinde gören lig lideri konumunda yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta topladığı 41 puanla lig lideri olan Sivasspor 12 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 39 gol atan kırmızı beyazlılar 16 averaj elde ederken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde en az puan toplayan, en az gol atan ve 23 golle Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih ile birlikte 23 golle en çok gol yiyen ve en düşük averaja sahip lider takım oldu.

PREMIER LİG'DE TARİH YAZILIYOR

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 25 haftada 24 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük bir başarıya imza attı. 25'inci hafta itibariyle en yakın takipçisi Manchester City'nin 22 puan önünde olan Premier Lig'in lideri 25 maçta 60 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı. 45 averaj sahip Kırmızılar'ın 73 puanı bulunuyor. Şampiyonluk için sadece 6 galibiyete ihtiyacı olan Liverpool 13 maçta 18 puanı en erken zamanda yakalayarak Mart ayında şampiyonluk yaşamak istiyor.

İSPANYA'DA DEV ÇEKİŞME

LaLiga'da Real Madrid'in liderliği sürerken, başkent ekibi çıktığı 22 maçta 14 galibiyet aldı. 7 maçı eşitlikle sonuçlanan Real Madrid, 1 mücadeleyi ise kaybetti. 40 gol atan Madrid ekibi 13 golü kalesinde gördü. 27 averaja sahip Real Madrid, 49 puanla Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

SERIE A'DA 3 TAKIM YARIŞIYOR

İtalya'da Serie A'ya damga vuran Juventus bu sezon 54 puanla liderliğini sürdürürken, çıktığı 22 maçta 17 kez galibiyet sevinci yaşadı. 3 beraberliği olan Torino ekibi 2 de mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 43 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde 21 gol gördü ve 22 averaj elde etti. Serie A'da Inter 51 puanla 2'nci, Laizo ise 50 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

BUNDESLIGA'DA BAYERN MÜNİH

Almanya Bundesliga'da 29 şampiyonluk yaşayan ve bu sezonda geride kalan 20 haftada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan toplayan Bavyera ekibi 58 gol atarken, 23 gole engel olamadı. 35 averajı bulunan Bayern Münih, RB Leipzig'in 1, Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach'ın 3'er puan önünde yer alıyor.

PSG ARAYI AÇTI

Fransa Lig 1'de 8 şampiyonluğu bulunan ve bu şampiyonlukların 6'sını son 7 sezonda elde eden Paris Saint-Germain bu sezon da liderlik koltuğunda oturuyor. 23 maça çıkan başkent ekibi 19 galibiyet sevinci yaşarken, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 59 gol atan PSG kalesinde 15 gol görürken 44 averaj yakaladı. Olimpik Marsilya'nın 12 puan önünde yer alan PSG 9'uncu şampiyonluğuna çok yakın.

PORTEKİZ'DE LİDER BENFICA

Portekiz Ligi'nde aldığı tek mağlubiyet ve 18 galibiyetle 19'uncu haftayı Porto'nun 7 puan önünde lider kapatan Benfica, bu maçlarda 47 gol attı ve sadece 8 gol yedi. 39 averajı bulunan Benfica, savunmasıyla bu sezona damga vuran ekiplerin başında geliyor.

AJAX'IN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Hollanda Eredivisie'de 34 kez şampiyon olan ve en çok şampiyonluk kupasını kaldıran takım unvanına sahip Ajax, yine önde götürdüğü yarışta, 21'inci haftası geride kalan sezonda 21 maçta 16 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 62 gol atan Amsterdam ekibi kalesinde ise 19 gol gördü. Ajax, 43 averaj ve 50 puanla AZ Alkmaar'ın 3 puan önünde yer alıyor.

BELÇİKA'DA LİDER CLUB BRUGGE

Club Brugge, Belçika Ligi'nin 24'üncü haftası geride kalırken, bu maçlardan 17 galibiyet çıkardı. 6 beraberlik alan Brugge, 1 de mağlubiyet yaşadı. Belçika Ligi'nin lideri 51 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 11 gol gördü ve 40 averaj yakaladı. Ligin 2'nci sırasında yer alan Gent, 48 puanla liderlik yarışı veriyor.