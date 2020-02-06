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Pegasus uçağı kazası ile ilgili iki pilota soruşturma başlatıldı

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Dün akşam saatlerinde 3 vatandaşımızın ölmesiyle sonuçlanan Pegasus'a ait uçağın kazasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili iki pilot hakkında soruşturma başlattı.

Dün meydanan gelen Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Pegasus uçağının kazasının yankıları sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili iki pilot hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı. Pilotlar tedavilerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürülecek. Gerekçe birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden olmak…

İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak, pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Yaşanan kazada, Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatlarını kaybetti. 

Pilotkarın kan örnekleri alınacak, cep telefonları incelenecek

Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

Güvenlik kameraları da izlenecek

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

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