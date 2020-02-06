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Pegasus uçağının kazası sonrası uçağın içindeki panik anları kameralara yansıdı!

Pegasus hava yollarının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşadığı talihsiz uçak kazasının ardından yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak yaklaşık 40 metreden düşen uçak, üçe bölündü.

Türkiye'nin gündemine oturan uçak kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken 180 kişi yaralandı.

Kazadaki ihmaller araştırılırken, kaza sonrasında uçağın içinde yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

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