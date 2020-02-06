Pegasus Müdürü Mehmet Tevfik Nane uçak kazasını gözyaşlarıyla anlattı

Rusya'dan İdlib krizi ile ilgili kritik açıklama! Putin ve Erdoğan...

Çığa sebep oldu demeye getiren Bülent Aydemir çuvallayınca özür diledi

Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası yayılan video tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

En az gol atan ve en çok gol yiyen Sivasspor

Pegasus uçağı kazası ile ilgili iki pilota soruşturma başlatıldı

Arda Turan için şok eden tepki: 1 Nisan şakası mı bu