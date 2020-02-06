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Pegasus Müdürü Mehmet Tevfik Nane uçak kazasını gözyaşlarıyla anlattı

Pegasus Müdürü Mehmet Tevfik Nane Pegasus uçak kazasıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. CEO Tevfik Nane canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

3 kişinin yaşamını yitirdiği Sabiha Gökçen Havalimanındaki kazaya ilişkin Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, basın toplantısı düzenledi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane "Buraya gelmek hiç kolay değil. Can kaybının olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil" dedi.

"Soru alacak durumumuz yok hastaneye gideceğim' diyen CEO ağlamaktan zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. 

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