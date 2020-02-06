Uçak kazasından geriye yürek yakan hikaye eşi son anda binemeyince...

Kocasıyla beraber uçağa binecekti iptal oldu

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.