HABER /  FENERBAHÇE
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Monaco'dan Vedat Muriç'e kanca

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

İngiliz kulüplerinin listesinde olan Fenerbahçeli Vedat Muriç Monaco da talip oldu.

Fenerbahçe’de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen ve birçok Avrupa takımını peşinden sürükleyen Vedat Muriç'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriç’i gündemine aldığı belirtildi.

Monaco Vedat'ı listeye aldı
Şu anda Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani’yi kadrosunda kiralık oynayan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forvetli listesine aldığı aktarıldı.

Sezon sonuna kadar izlenecek
Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun Vedat Muriç’i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 

13 gol attı ve 5 asist yaptı
25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe’de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çığa sebep oldu demeye getiren Bülent Aydemir çuvallayınca özür diledi
Uçak kazası sonrası hızla yayılan video tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi
Pegasus uçağı kazası ile ilgili iki pilota soruşturma başlatıldı
Arda Turan için şok eden tepki: 1 Nisan şakası mı bu
Çığa sebep oldu iddiası! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan açıklama
İğrenç olay 5 yaşındaki öz kızına tecavüz etti
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan İdlib krizi ile ilgili kritik açıklama! Putin ve Erdoğan...
Gülşen Orhan eşi Abdulmevla Orhan kimdir ne iş yapıyor?
Osman Gazi kaç kere evlendi Osman Gazi eşleri kimdir?
En az gol atan ve en çok gol yiyen Sivasspor
Mehmet Özdilek: VAR sistemi başarılı
Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
Yorumlar