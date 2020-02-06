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Rusya'dan İdlib krizi ile ilgili kritik açıklama! Putin ve Erdoğan...

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib’deki durumla ilgili bir görüşme ihtimalini dışlamadıklarını, ancak henüz net bir tarih olmadığını kaydetti.

Peskov, Putin ile Erdoğan’ın İdlib konusunda görüşme ihtimaline ilişkin, “Henüz bu konuda kesin bir anlaşmaya varılmadı. Ancak bir görüşme olması ihtimalini dışlamıyoruz. Biliyorsunuz Putin de Erdoğan da gerekli gördükleri görüşmeler konusunda oldukça hızlı karar alıyor” dedi. 

"İki taraf da İdlib'le ilgili endişe duyuyor'' 

Peskov, İdlib’deki gerginliğin artması durumunda Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaların bozulma tehlikesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Peskov’a göre, iki lider arasında gerçekleşen son temas iki tarafın da İdlib’deki durumla ilgili belirli endişelerinin bulunduğunu ortaya koydu.

Peskov, “Moskova’nın en büyük endişesi, İdlib’de terörist grupların birikmeye devam etmesiyle ilgili. Türkiye’nin sorumlu olduğu bölgede bu terör örgütlerinin saldırgan eylemleri devam ediyor. Bu saldırgan eylemler Suriye ordusuna ve Suriye’deki Rus askeri mevzilerine karşı yürütülüyor” dedi.

Peskov, karşılıklı temasların sürdüğünü, üst düzey temasların da mevcut olduğunu kaydetti.

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