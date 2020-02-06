İblib'e harekat mı başlıyor tanklar ve obüsler sınıra gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen kalleş saldırının ardından Esad yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Türk askerinin tek damla kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin şubat ayının sonuna kadar bölgeden çekilmemesi durumunda askeri harekatın düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.