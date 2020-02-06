Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın İlker Başbuğ çağrısı için tarih verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için suç duyurusu çağrısı ile ilgili konuştu. Çelik 'arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacak' dedi.

Çelik 'Suç duyurusu Ak Parti'nin iradesi olarak ortaya çıkacak. Kimse FETÖ ile mücadeleyi sulandıramaz' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yoğun gündem için açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlker Başbuğ'un açıklamaları

TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır.

Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyurusunda bulunacaklar. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız buna güçlü karşılık verecekler.

Hem milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygıdan bahsedeceksiniz, hem de yüce milletimizi temsil eden Meclis'e dil uzatacaksınız. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri adınaymış gibi konuşacaksınız. Bu saygısızlıktır. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Kimse Türk Silahlı Kuvvetleri adına böyle bir açıklama yapamaz.

Daha önce bu şahıs Darbe Komisyonu'na çağrılıyor. Kendisine 28 Şubat'la ilgili soru soruluyor. 'Bana bu soruları sormayın, ben burayı terk ederim' gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu zihniyet kendini meclisten, milletten üstün görür. Kimse FETÖ ile mücadele üzerinden vesayeti canlandırmasın.

Van'daki çığ felaketleri

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

(Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.

İstanbul'daki uçak kazası

Bu konuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialara itibar edilmemelidir. Kurumlar kendi soruşturmalarını yürütüyor.

AP'de terör örgütü etkinliği

Avrupa'da terör konusunda çifte standart var. Avrupa Parlamentosu PKK'lı teröristlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir.

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşıları konferans izliyor.