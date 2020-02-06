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Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ve savcıların yeri değişti

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yeni görevlendirme ile aralarında daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na bakan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un da bulunduğu bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yayınlanan yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Özgür Kamışlık ve Gökhan Karaköse'nin Genel Soruşturma Bürosu'nda, Mesut Başer ve Veysel Kaçmaz'ın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

Başsavcı vekillerinden Gürhan Özok Uzlaştırma Bürosu'nda, Hamza Yokuş Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosu'nda, Vural Balcı ise cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapmaya devam edecek.

Daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli olan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un ise görevi değiştirilerek Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ve Zamanaşımı Bürosu'ndan sorumlu olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli İlhan Ayaz Genel Soruşturma Bürosu'na, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Ali Kuşçuoğlu ise Genel Soruşturma Bürosu'nda görev yapacak.

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