Van'daki çığ faciasında yürek yakan o karenin hikayesini fotoğrafı çeken muhabir anlattı

VAN 'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan arkadaşının yeleğiyle ağıt yakan bir askerin görüntüleri herkesin yüreğini yakmıştı. Fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı.

Bahçesaray'da gerçekleşen iki çığ faciasında aralarında asker, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de olduğu 39 kişi şehit oldu. Son çığ faciasıyla ilgili AA muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Asker ağlayarak ağıt yakıyordu

AA muhabiri Bilgin CNN Türk canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı: "Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok acı o anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu.

Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım

Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı.