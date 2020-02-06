Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciası sonrası ünlü isimleri derinden üzdü!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu çığın altında kalan minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak minibüste oldukları belirtilen ve dün sabahtan itibaren devam eden iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir çığ faciası meydana geldi.