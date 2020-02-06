Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciası sonrası ünlü isimleri derinden üzdü!
Türkiye'yi yasa boğan Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketinde kaybolan iki kişiyi arama çalışması yapanların AFAD, faciada 33 kişinin öldüğünü ve 53 kişinin yaralandığını açıkladı. Çığ faciası sonrası ünlü isimler yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu çığın altında kalan minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak minibüste oldukları belirtilen ve dün sabahtan itibaren devam eden iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir çığ faciası meydana geldi.
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Çığ altında kalan iki kişiyi kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine düşen çığ faciasında 33 insanımız hayatlarını kaybettiler. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.
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Türkiye'yi derinden üzen facianın ardından aralarında Hadise, Engin Altan Düzyatan, Hayko Cepkin ve Doğa Rutkay'ın olduğu çok sayıda ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler.
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İşte ünlü isimlerin yaşanan çığ faciası sonrası mesajları:
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