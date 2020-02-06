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CZN burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı başkaymış

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Yaptığı yemekler kadar ilginç sunumları ile de özellikle sosyal medyada olay olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir kimdir, CZN Burak nereli araştırmaları başladı. Aslen Hataylı olan Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve fenomen oldu.

CZN Burak kimdir, aslen nereli ve CZN Burak kaç yaşında merak konusu oldu.  Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren CZN lakaplı Burak Özdemir aslen Hataylı. Küçü yaşlarda dedesinin yanında çalışmaya başlayan ve yemek yapmayı çok seven Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.

.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.

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