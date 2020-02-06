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Tottenham'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan rakam

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Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 M € bonservis bedeli teklif etti.

Trabzonspor kalesini devraldığı günden bu yana gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa takımlarının yakından takip ettiği kaleci Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor.

25 milyon Euro
Asist Analiz'de yer alan habere göre; geçen hafta oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçına izleme ekibini gönderen Manchester City’e Uğurcan transferinde rakip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 23 yaşındaki kaleci için bordo-mavililere 25 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Mourinho talimat verdi
Tottenham menajeri Jose Mourinho, Uğurcan Çakır’ın bir an önce bu transfer edilmesi için İngiliz yönetimine talimat verirken Manchester City’nin önüne geçmenin hesaplarını yapıyor.

Devlerin radarında
Öte yandan Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüplerin de Uğurcan Çakır’ı takibe aldığı bilinirken, en somut girişimin İngiliz kulübü Tottenham tarafından geldiği ifade edildi.

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