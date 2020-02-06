Apple katlanabilir telefon için patent başvurusu yaptı

Son zamanlarda, akıllı telefon pazarında büyük firmaların çoğu katlanabilir telefonlar için yatırım yaptı. Özellikle Samsung ve Huawei tüketicilere sunduğu cihazlarla dikkat çekmişti.

Katlanabilir telefon furyasına henüz katılmayan Apple’dan, ilgililerini sevindiren bir haber geldi. Firmanın, yeni bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, markanın katlanılabilir telefon için daha önce de bir dizi başvuru yaptığı biliniyor. İlk yapılan başvurunun da 2016’da olduğu öğrenilen bilgiler arasında.

Patent başvurusunda kullanılan taslak çizimleri ortaya çıktı

Şirketin çıkaracağı bu telefonun tasarımı için henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak firmanın patent için başvuruda kullandığı çizimler bazı ipuçları veriyor. Bu çizimi aşağıda görebilirsiniz. Görsel, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yapılan başvuruda ortaya çıktı.

Firmanın yaptığı patent başvurusunda ortaya çıkan görüntülere göre cihazın menteşe yapısı diğer katlanabilir telefonlardan biraz daha yeni ve iyi görünüyor.

Telefonun yapısal bütünlüğünü korumak için menteşenin yumuşak bir yapıda dizayn edildiği fark ediliyor. Bu tasarım, telefonda katlama esnasında oluşan çizgi şeklindeki görüntüleri önleyecek.

Aynı zamanda bu telefonun ekranı için esnek cam paneller kullanılacağı da patent başvurusunda ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.

Beklentiler 2021'de üretimin başlayacağı yönünde

Apple’ın katlanabilir telefon patenti, teknoloji meraklılarında heyecan uyandırdı ancak firmanın bu telefonu ne zaman üreteceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak beklentiler bu telefonun 2021’de tanıtılacağı yönünde oldu.

iPhone’un çerçevesiz ekran furyasına da rakiplerine nispeten geç katıldığını hatırlamakta fayda var. Marka, katlanılabilir telefon teknolojisi için de aynı şekilde davranabilir.